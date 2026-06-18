Глава DNS рассказал о преимуществах офлайн-магазинов перед маркетплейсами

Офлайн-торговля опережает маркетплейсы по качеству сервиса и возможности покупателя ознакомиться с товаром, заявил Радио РБК президент и совладелец группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. При этом, по его мнению, противостояние двух типов торговли — «придуманное».
«Мне кажется, вот это вот разделение на онлайн и офлайн — какое-то совершенно придуманное», — заявил он в ответ на вопрос о противостоянии офлайн-розницы и финансово-цифровых конгломератов.
По словам Алексеева, интернет давно используют как инструмент продвижения и торговли, и если смотреть на онлайн-торговлю «во всем многообразии форм», на нее будет приходиться порядка 95% продаж. При этом у «классических» магазинов существуют преимущества, недоступные маркетплейсам, например, более качественный сервис и вариативность коммуникаций с клиентом.
«Можно посмотреть, как это [товар] выглядит в реальности, сопоставить это с другими моделями, посмотреть, как открывается дверка, почувствовать звук захлопывающейся дверки», — сказал Алексеев.
Кроме того, отметил глава DNS, на магазины можно смотреть и как на пункты выдачи заказов.
Поэтому, заключил он, нужно «не переживать об угрозах» со стороны цифровой торговли, а «работать с клиентом». «Кажется, что это довольно сильный аргумент, почему мы можем рассчитывать на то, что у нас будет свой клиент», — резюмировал глава DNS.
В мае вице-премьер Александр Новак назвал предотвращение монополизации рынка маркетплейсами основной задачей правительства. Он отметил, что рост интернет-торговли происходит в том числе за счет перетока «классической» розницы на интернет-площадки. По словам Новака, за 2022−2024 годы интернет-торговля в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.
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