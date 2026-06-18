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Глава DNS рассказал о преимуществах офлайн-магазинов перед маркетплейсами

Опыт покупки техники в офлайн-рознице в отличие от маркетплейсов, поскольку позволяет наглядно оценить товар, кроме того, качество коммуникации продавца и покупателя в розничных магазинах выше, уверен глава DNS Дмитрий Алексеев.

Источник: РБК

Офлайн-торговля опережает маркетплейсы по качеству сервиса и возможности покупателя ознакомиться с товаром, заявил Радио РБК президент и совладелец группы компаний DNS Дмитрий Алексеев. При этом, по его мнению, противостояние двух типов торговли — «придуманное».

«Мне кажется, вот это вот разделение на онлайн и офлайн — какое-то совершенно придуманное», — заявил он в ответ на вопрос о противостоянии офлайн-розницы и финансово-цифровых конгломератов.

По словам Алексеева, интернет давно используют как инструмент продвижения и торговли, и если смотреть на онлайн-торговлю «во всем многообразии форм», на нее будет приходиться порядка 95% продаж. При этом у «классических» магазинов существуют преимущества, недоступные маркетплейсам, например, более качественный сервис и вариативность коммуникаций с клиентом.

«Можно посмотреть, как это [товар] выглядит в реальности, сопоставить это с другими моделями, посмотреть, как открывается дверка, почувствовать звук захлопывающейся дверки», — сказал Алексеев.

Кроме того, отметил глава DNS, на магазины можно смотреть и как на пункты выдачи заказов.

Поэтому, заключил он, нужно «не переживать об угрозах» со стороны цифровой торговли, а «работать с клиентом». «Кажется, что это довольно сильный аргумент, почему мы можем рассчитывать на то, что у нас будет свой клиент», — резюмировал глава DNS.

В мае вице-премьер Александр Новак назвал предотвращение монополизации рынка маркетплейсами основной задачей правительства. Он отметил, что рост интернет-торговли происходит в том числе за счет перетока «классической» розницы на интернет-площадки. По словам Новака, за 2022−2024 годы интернет-торговля в целом и маркетплейсы в частности выросли более чем в 2,5 раза.

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