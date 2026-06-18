Глава DNS рассказал о преимуществах офлайн-магазинов перед маркетплейсами

По словам Алексеева, интернет давно используют как инструмент продвижения и торговли, и если смотреть на онлайн-торговлю «во всем многообразии форм», на нее будет приходиться порядка 95% продаж. При этом у «классических» магазинов существуют преимущества, недоступные маркетплейсам, например, более качественный сервис и вариативность коммуникаций с клиентом.