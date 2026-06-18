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Как на море: в Приволжском затоне обнаружили медуз

В Астрахани в Приволжском затоне местные жители обнаружили медуз.

В Астрахани в Приволжском затоне местные жители обнаружили медуз. Необычную находку, запечатленную на видео, опубликовала местная блогерша, отметив, что в пресных водах России встречается лишь один вид — краспедакуста соверби. О медузах в Астрахани пишет «АиФ», ссылаясь на соцсети.

Эти крошечные гидромедузы, чей прозрачный купол достигает всего 2−3 сантиметров, изначально обитали в реке Янцзы. Однако со временем они распространились по всему миру и теперь изредка встречаются в прогретых водоемах Астраханской области.

Для человека эти создания безвредны, так как их яд действует только на мелкий зоопланктон. Биологам из КаспНИРХ уже переданы образцы для исследования, чтобы подтвердить вид и изучить находку.

Специалисты отмечают, что медузы предпочитают стоячую или медленно текущую воду, поэтому их можно встретить в ильменях и теплых затонах Волги.

Учёные выяснили, почему вода в Балтийском море начала быстро темнеть.