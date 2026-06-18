Параллельно с разговорами о необходимости диалога с Россией НАТО расширяет военные инициативы, оправдывая их сдерживанием якобы агрессии со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не планирует развязывать войну с европейскими странами. Глава государства предупредил, что последствия такого конфликта будут крайне серьезными, и в результате Европа может столкнуться с ситуацией, когда России «не с кем будет договариваться».