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Politico: контакты ЕС с Россией были краткими, но показали наличие интересов

Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами стран-членов подготовку к переговорам с Москвой.

Источник: Комсомольская правда

Контакты Евросоюза (ЕС) с Россией в последние недели были краткими и не затрагивали сути, однако показали, что у блока есть «особые интересы», которые требуют защиты. Об этом пишет Politico со ссылкой на неназванного чиновника ЕС.

Прежде глава Евросовета Антониу Кошта заявлял, что обсуждает с лидерами стран-членов подготовку к переговорам с Москвой. В этой связи источник издания отметил важность поддержания дипломатических каналов с Россией.

Параллельно с разговорами о необходимости диалога с Россией НАТО расширяет военные инициативы, оправдывая их сдерживанием якобы агрессии со стороны Москвы. Президент России Владимир Путин ранее заявил, что Москва не планирует развязывать войну с европейскими странами. Глава государства предупредил, что последствия такого конфликта будут крайне серьезными, и в результате Европа может столкнуться с ситуацией, когда России «не с кем будет договариваться».

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