В Воронеже почти на 4% выросла цена бензина АИ-95

В Воронеже резко подорожал бензин марки АИ-95. Согласно данным Воронежстата, за неделю литр топлива вырос в цене почти на 4% и стал лидером по стоимости. Теперь его средняя цена составляет 75,2 рубля вместо прежних 72,34. В среднем, по данным Воронежстата, за семь дней стоимость топлива в регионе увеличилась на 0,96 — 3,95%.