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В Воронеже почти на 4% выросла цена бензина АИ-95

Данные за неделю опубликовал Воронежстат.

Источник: Комсомольская правда

В Воронеже резко подорожал бензин марки АИ-95. Согласно данным Воронежстата, за неделю литр топлива вырос в цене почти на 4% и стал лидером по стоимости. Теперь его средняя цена составляет 75,2 рубля вместо прежних 72,34. В среднем, по данным Воронежстата, за семь дней стоимость топлива в регионе увеличилась на 0,96 — 3,95%.

Чуть меньше — с 66,08 до 68,31 рубля (3,37%) — вырос в цене АИ-92. На 2,25% стал дороже литр дизельного топлива — 78,29 рубля вместо прежних 76,57.

Бензин марки АИ-98 и выше подорожал меньше всего. Его стоимость выросла на 0,96% — с 95,66 до 96,58 рубля.