Ещё 400 жителей аварийных домов получили новые квартиры в Подольске

На проспекте 50 лет Октября в посёлке Южный завершено строительство нового двухсекционного дома. Более 350 семей получат здесь новые квартиры, переехав из аварийных зданий. Губернатор Московской области Андрей Воробьёв поздравил новосёлов и рассказал о дальнейших планах по благоустройству территории и улучшению жилищно-коммунальных условий в Подольске.
Как сообщает 360.ru, строительство дома началось в августе 2024 года, и его открытие стало возможным благодаря совместным усилиям губернатора и местных жителей. В ближайшие месяцы в новостройку переедут жильцы 14 аварийных домов, а к следующему году завершится расселение всех 30 домов, подлежащих сносу. Всего новые квартиры получат более 900 семей.
Жилищные сертификаты позволяют собственникам переехать в новые квартиры сразу после их готовности, что значительно упрощает процесс расселения. Губернатор отметил, что квартиры в новом доме имеют современный ремонт и все необходимые удобства.
«Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть всё необходимое для комфортной жизни. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог», — сказал Андрей Воробьёв.
Рядом с новым домом планируется провести благоустройство территории. Губернатор подчеркнул, что после сноса аварийных зданий здесь появится новое пространство для отдыха и досуга.
В Подольске на сегодняшний день насчитывается 64 аварийных дома, из которых около половины расположены в Южном. Часть жителей переедут в один из корпусов ЖК «Весенник», а остальные получат новые квартиры в 2028 году.
Губернатор также отметил, что ежегодно в Московской области переселяют около 10 тысяч человек из аварийных домов.
Модернизация теплоснабжения, проведённая в Подольске в последние годы, позволила значительно улучшить качество коммунальных услуг. В 2023—2024 годах были обновлены котельные в Климовске, Шепчинках, микрорайоне Парковом, а также отремонтированы 23 километра тепловых сетей в различных районах города.
«У нас в Климовске реализована, пожалуй, самая большая программа по модернизации ЖКХ. Вы знаете, что мы кардинально обновили и саму котельную — это большой комплекс, и, конечно, до сих пор идёт работа по перекладке сетей, чтобы все они были надёжные», — сказал губернатор.
В текущем году планируется обновить ещё около 30 километров тепловых сетей и 15 котельных. Эти работы затронут более 200 жилых домов и 38 социальных объектов, улучшив условия жизни для более чем 41 тысячи человек.