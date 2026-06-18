Ещё 400 жителей аварийных домов получили новые квартиры в Подольске

«Мне кажется, здорово получилось — квартиры с ремонтом, дом современный, материалы современные. Как говорится, небо и земля — то, что было и то, что стало. Важно, что здесь есть всё необходимое для комфортной жизни. Хочу вас поздравить и поблагодарить за терпение, за диалог», — сказал Андрей Воробьёв.