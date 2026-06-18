Сбербанк не поддержал план НСПК по выводу зарубежных карт из оборота

«Сегодня на российском рынке остаются десятки миллионов активных карт международных платёжных систем (МПС). Заменить такой объём в сжатые сроки практически невозможно: это потребует значительных затрат на выпуск новых карт, их доставку и выдачу клиентам. При этом банки уже ведут системную работу по замене карт МПС и за последнее время существенно продвинулись в этом направлении», — пояснили там.
В Сбербанке подчеркнули, что вывод таких карт из обращения должен проходить постепенно и прежде всего с учетом интересов клиентов. «Дополнительных рисков, связанных с использованием карт ушедших платежных систем внутри страны, сейчас нет. Поэтому не видим необходимости устанавливать жесткие сроки или создавать дополнительные экономические потери для банков и их клиентов», — добавили в пресс-службе.
Там отметили, что снижение межбанковского вознаграждения (interchange, часть эквайринговой комиссии, которую эквайер уплачивает эмитенту карты за проведение безналичной операции), особенно до нулевого уровня, приведет к изъятию у банков средств, которые они должны направить на замену карт — это приведет к тому, что банки будут вынуждены ограничивать кешбэки и другие сервисы для клиентов с картами МПС.
«Поэтому решение НСПК не в полной мере учитывает интересы клиентов и банков», — резюмировали в Сбербанке.
Банк назвал оптимальным вариантом плавный переход по аналогии с работой по выводу из обращения просроченных карт «Мир», которое рассчитано до 2030 года. «Полагаем, что сопоставимый переходный период можно предусмотреть и для карт международных платёжных систем. Такой подход позволит банкам продолжить плановую замену карт без избыточных затрат, а клиентам — перейти на новые карты без дополнительных неудобств», — уточнили в пресс-службе.
Накануне НСПК предложила участникам рынка решение по постепенному выводу карт Visa и Mastercard из оборота — вместо ограничения срока действия снизить ставку межбанковского вознаграждения по операциям через Visa и MasterCard. С начала 2027 года ставка уменьшится до 1%, а с начала 2028-го — до 0%.
По данным НСПК, доля карт «Мир» в общем объеме карточных операций в России по итогам первого квартала 2026 года превысила 75%. Карты Visa и Masterсard постепенно выходят из обращения, хотя все еще остаются у клиентов. В ЦБ в конце мая оценивали, что на них приходится примерно 17% банковского «пластика».
Весной 2022 года, после ухода из России Visa и Mastercard на фоне санкций, НСПК и банки продлили сроки работы карт МПС или сделали их бессрочными. Операции по этим картам все равно продолжали проходить внутри России. Однако позже Банк России выступил за то, чтобы карты МПС постепенно выходили из оборота. Как поясняла директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, они «не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт».
К тому же инициатива о постепенном выводе из обращения карт Visa и Mastercard в России была связана с истечением сроков действия их сертификатов безопасности. Гендиректор НСПК Дмитрий Дубынин в интервью РБК говорил, что с 1 января 2025 года сертификаты безопасности международных платежных систем перестали действовать на всех чипах карт.
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