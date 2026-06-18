Сбербанк не поддержал план НСПК по выводу зарубежных карт из оборота

Весной 2022 года, после ухода из России Visa и Mastercard на фоне санкций, НСПК и банки продлили сроки работы карт МПС или сделали их бессрочными. Операции по этим картам все равно продолжали проходить внутри России. Однако позже Банк России выступил за то, чтобы карты МПС постепенно выходили из оборота. Как поясняла директор департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина, они «не выполняют тот функционал, который всегда обеспечивали, но НСПК при этом несет издержки на поддержку этих карт».