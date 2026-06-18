Ограждение стройплощадки рухнуло на беременную нижегородку на улице Радужной

На улице Радужной в Нижнем Новгороде произошел несчастный случай с беременной женщиной. 16 июня ей на спину упала конструкция со стройплощадки. Об этом сообщили в Гострудинспекции.
По словам пострадавшей, она шла на работу вдоль ограждений строительной площадки в Нижегородском районе. В какой-то момент на нее рухнула незакрепленная конструкция — в результате женщина упала.
Сейчас в ситуации разбираются трудовые инспекторы. Им предстоит установить причины и обстоятельства случившегося.
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