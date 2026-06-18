Нижний Новгород вошёл в топ‑10 городов‑миллионников для летних поездок

Нижний Новгород попал в десятку российских городов‑миллионников, популярных для летних поездок.
По данным сервиса бронирования ТВИЛ. РУ, лидируют Санкт‑Петербург, Москва и Казань. Нижний Новгород располагается на пятом месте.
Для Нижнего Новгорода сервис указывает среднюю стоимость аренды — 5 895 ₽ за 3 ночи.
Авторы исследования отмечают, что многие туристы летом выбирают морские направления, но часть путешественников предпочитает именно крупные города, чтобы оценить их для жизни и работы.
Ранее сообщалось, что Нижний Новгород — на третьем по популярности месте, которые выбирают туристы для коротких поездок в апреле.