Баржа с буксиром врезались в причал на севере Красноярского края

В Красноярском крае в морском порту Дудинка барже-буксирный состав столкнулся с речным причалом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.
ЧП произошло сегодня, 18 июня. В результате судно «Капитан Яковлев» получило повреждения.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Норильская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.
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