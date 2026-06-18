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Баржа с буксиром врезались в причал на севере Красноярского края

В Красноярском крае в морском порту Дудинка барже-буксирный состав столкнулся с речным причалом.

В Красноярском крае в морском порту Дудинка барже-буксирный состав столкнулся с речным причалом. Об этом сообщили в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.

ЧП произошло сегодня, 18 июня. В результате судно «Капитан Яковлев» получило повреждения.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Норильская транспортная прокуратура организовала проверку на предмет исполнения законодательства о безопасности судоходства. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

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