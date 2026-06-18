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В Красноярске выпускники ГИТИСа покажут вечер одноактных балетов

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июня на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского выпускники Российского института театрального искусства представят три одноактных балета проекта «ГИТИС — Красноярску».

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 21 июня на сцене Красноярского театра оперы и балета имени Дмитрия Хворостовского выпускники Российского института театрального искусства представят три одноактных балета проекта «ГИТИС — Красноярску».

Специальный показ для обладателей «Пушкинской карты» пройдет 20 июня.

В программе — три постановки молодых балетмейстеров. Все они связаны с Францией и женскими судьбами разных эпох. Зрителям покажут «Куранты» Максима Оппенгейма на музыку Жюля Массне, «Фоли Бержер» Елизаветы Пархоменко на музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля, а также «Эдит» Павла Мазуркевича на музыку Камиля Сен-Санса.

Директор театра Светлана Гузий отметила, что Красноярский театр оперы и балета вновь принимает на своей сцене лучших выпускников ГИТИСа и молодых постановщиков. По ее словам, проект стал жестом доверия к молодой хореографии и важным событием для публики, которая интересуется академическим искусством.

Художественный руководитель проекта, доцент балетмейстерского факультета ГИТИСа, заслуженная артистка России Елена Андриенко подчеркнула, что проект помогает молодым хореографам работать с действующими артистами и показывает, насколько такое сотрудничество важно для театров и творческих вузов.

Проект «ГИТИС — Красноярску» реализуется при поддержке Министерства культуры РФ по программе «Творческие проекты Российского института театрального искусства — ГИТИС».

Билеты доступны в кассе театра, на сайте Krasopera.ru и на электронных площадках краевых билетных операторов.

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