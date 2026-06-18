В Красноярске выпускники ГИТИСа покажут вечер одноактных балетов

В программе — три постановки молодых балетмейстеров. Все они связаны с Францией и женскими судьбами разных эпох. Зрителям покажут «Куранты» Максима Оппенгейма на музыку Жюля Массне, «Фоли Бержер» Елизаветы Пархоменко на музыку Клода Дебюсси и Мориса Равеля, а также «Эдит» Павла Мазуркевича на музыку Камиля Сен-Санса.