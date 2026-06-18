Почти 2 тысячи человек покусали клещи за неделю в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. За прошедшую неделю в регионе зафиксировано 1909 обращений к медикам из-за присасывания клещей. Среди пострадавших — 306 детей.
С начала сезона в медицинские учреждения обратились 10 654 человека. Отмечается, что 29 случаев были завозными — клещей жители привезли после поездок в другие регионы, включая Якутию, Хакасию, Тыву и др.
Также в крае продолжаются акарицидные обработки территорий — уже обработано более 4,2 тысячи гектаров.
«Активность клещей сохраняется, поэтому важно соблюдать меры профилактики при выходе на природу», — напоминают в Роспотребнадзоре.