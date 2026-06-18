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В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полёты 18 июня

В регионе действует беспилотная опасность.

Источник: Комсомольская правда

Ночью 18 июня в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности полётов Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Чкалов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.

Аэропорт продолжает обслуживать пассажиров: с ними работают сотрудники аэропорта и авиакомпаний, доступна комната матери и ребёнка, фонтанчики с питьевой водой, круглосуточный медпункт, зарядные стойки для мобильных устройств и бесплатный Wi-Fi.