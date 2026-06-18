В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на полёты 18 июня

Ночью 18 июня в Нижегородской области объявили режим беспилотной опасности. В целях обеспечения безопасности полётов Росавиация ввела временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Чкалов. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.