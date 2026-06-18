В Красноясрке на Татышеве пройдет ежегодный «Забег защитников»

Старт дадут в 11:00 на западной стороне острова. Участникам предложат две дистанции. Несовершеннолетние пробегут 1 км, ребята постарше выйдут на дистанцию 2 км. Каждый финишер получит памятную медаль и сертификаты от партнеров проекта. В этом году у забега появится своя отличительная деталь. При регистрации каждому участнику выдадут бандану, на которой можно будет написать позывной, боевое имя или личный символ.