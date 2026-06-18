В Красноясрке на Татышеве пройдет ежегодный «Забег защитников»

В Красноярске 24 июня на острове Татышев пройдет ежегодный «Забег защитников». Событие приурочено к Международному дню борьбы с наркоманией.
Старт дадут в 11:00 на западной стороне острова. Участникам предложат две дистанции. Несовершеннолетние пробегут 1 км, ребята постарше выйдут на дистанцию 2 км. Каждый финишер получит памятную медаль и сертификаты от партнеров проекта. В этом году у забега появится своя отличительная деталь. При регистрации каждому участнику выдадут бандану, на которой можно будет написать позывной, боевое имя или личный символ.
«Забег защитников» это гражданская позиция тех, кто выбирает спорт вместо пагубных привычек. Мероприятие объединит взрослых и молодёжь для демонстрации приверженности здоровому образу жизни", — рассказал руководитель Школы дружинников Даниил Подборных.
Для участия нужна предварительная регистрация. Также зарегистрироваться можно будет на месте в день забега с 10:00 до 11:00. После финиша организаторы развернут тир. Все желающие смогут проверить меткость в стрельбе из страйкбольного оружия, мастер-класс проведут инструкторы.
Организаторами выступают молодежный центр «Патриот», управление по контролю за оборотом наркотиков, антинаркотическое движение «Антидилер», федерация ЗОЖ и молодежный центр технического творчества «ПроТехно».