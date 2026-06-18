В Хабаровском крае утвердили план поддержки семей, ветеранов и молодых специалистов

В 215 организациях края действует программа «Здоровье на рабочем месте», направленная на заботу о здоровье сотрудников. Кроме того, запланированы два конкурса: всероссийский «Лучший по профессии», позволяющий работникам проявить профессиональное мастерство, и краевой «Лучший коллективный договор», выявляющий лучшие корпоративные практики создания комфортных условий труда.