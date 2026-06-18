В Хабаровском крае перестраивают систему образования под экономику будущего

В Хабаровском крае разрабатывают стратегию развития системы образования до 2036 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин по итогам масштабной стратегической сессии с участием экспертов, педагогов, школьников, студентов и представителей родительской общественности.
По словам главы региона, ключевой ориентир задан на федеральном уровне.
«Президент России Владимир Путин чётко обозначил: подлинный суверенитет страны — это способность быть сильнее, умнее и технологичнее конкурентов. Основа этого — современная система образования», — отметил Дмитрий Демешин.
Он подчеркнул, что задача региона — выстроить модель образования, ориентированную на развитие края и страны в целом.
Демешин напомнил, что Хабаровский край сегодня занимает лидирующие позиции в Дальневосточном федеральном округе.
«Хабаровский край занимает первое место в ДФО и восьмое — в России по уровню образования. Мы лидируем на Дальнем Востоке по числу победителей всероссийских олимпиад», — сказал губернатор.
При этом он отметил и системные проблемы отрасли, включая отток молодёжи, инфраструктурные ограничения и вопросы безопасности детства.
«Как и в большинстве регионов, есть системные вызовы, которые мы не скрываем», — подчеркнул Демешин.
Отдельное внимание в стратегии планируется уделить сближению системы образования и потребностей экономики.
«Важно преодолеть разрыв между профобразованием и реальной экономикой. Будем развивать систему среднего и высшего образования под запросы отраслей и страны, ориентируясь на будущее», — заявил глава региона.
Также планируется расширять раннее изучение иностранных языков и усиление естественно-научного блока — математики, физики и других дисциплин, начиная с дошкольного уровня.
По словам губернатора, важным направлением станет и модернизация образовательной инфраструктуры: обновление школ и детских садов, создание современных кабинетов и запуск новых программ в вузах под запрос экономики края.
В завершение Демешин поблагодарил участников обсуждения.
«Этот документ должен стать нашим рабочим инструментом, который позволит управлять изменениями и делать образование в крае доступным, современным и конкурентоспособным», — сказал он.