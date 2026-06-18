В Хабаровском крае перестраивают систему образования под экономику будущего

В Хабаровском крае разрабатывают стратегию развития системы образования до 2036 года. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Демешин по итогам масштабной стратегической сессии с участием экспертов, педагогов, школьников, студентов и представителей родительской общественности.