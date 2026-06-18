Хабаровчанам на выходных приготовили несколько туристических маршрутов

Первый межрайонный фестиваль «Дюгани» (6+) состоится в селе имени Полины Осипенко. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», праздник приурочили к 100-летию района, пройдет он уже вскоре — 20 июня.
Гости фестиваля смогут продегустировать блюда этнокухни и посетить выставку декоративно-прикладного искусства, посмотреть на соревнования по национальным видам спорта и выступления творческих коллективов, поддержать команды, участвующих в семейных конкурсах.
И это только один из вариантов возможного отдыха в предстоящие выходные, предложенный туроператорами. Другая идея посвящена общению с животными: 20 июня можно поехать на овечью ферму «Золотое руно» (6+), чтобы посмотреть на пушистых и побывать на тренировочной базе для собак-пастухов. Также участников тура ждет знакомство с фермерской продукцией.
А может стоит погрузиться в «Вечерний Хабаровск» (0+)? Прогуляться по самой длинной улице города, узнать, где располагалась Карамельная слободка, в какой руке держит шапку Ерофей Хабаров, и какую роль в истории Приамурья сыграл Муравьев-Амурский. Экскурсия состоится 20 июня.
Если же повезет с погодой, то можно и на сапах пройти по протокам и каналам Большого Уссурийского острова (6+). Сплав однодневный и подойдет для новичков.
На следующий день, 21 июня, общение с водной стихией можно продолжить — отправиться в сплав по реке Хор (16+). Но так как течение реки быстрое, потребуется хорошая реакция и опыт управления сапом. Путь по Хору приведет к озеру Хака, где путешественники смогут отдохнуть и перекусить.
— Путешествие на сапах по красивым местам края — отличная возможность записать видео для участия во Всероссийском конкурсе «Дальний Восток — Земля приключений». Для того, чтобы стать его участником, необходимо отправиться в путешествие и снять видеоролик до 8 минут. Победителю достанется главный приз — 3 млн рублей, — напомнили в министерстве туризма Хабаровского края.
На сайте профильного ведомства и его социальных сетях можно найти и другие интересные туристические места.