Хабаровчанам на выходных приготовили несколько туристических маршрутов

И это только один из вариантов возможного отдыха в предстоящие выходные, предложенный туроператорами. Другая идея посвящена общению с животными: 20 июня можно поехать на овечью ферму «Золотое руно» (6+), чтобы посмотреть на пушистых и побывать на тренировочной базе для собак-пастухов. Также участников тура ждет знакомство с фермерской продукцией.