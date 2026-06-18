Лучшие социальные практики в бизнесе представят на форуме в Москве

Среди участников — топ-менеджеры, директора по ESG и КСО, представители PR и HR, а также профильные эксперты. Такое сочетание стратегов и практиков обеспечит живой диалог, а его результатом станут конкретные кейсы внедрения устойчивых принципов в логистике, производстве, кадровой политике, зеленой энергетике и инклюзивном образовании, подчеркнули в пресс-службе форума.