Португалия неожиданно сыграла вничью с командой Республики Конго

Для португальцев этот результат обернулся жесткой критикой и ощущением упущенной победы. Защитник сборной Жоау Канселу признал: «Эта ничья ощущается как поражение». Особенное недовольство вызвал выход в стартовом составе 41-летнего Криштиану Роналду, который провел весь матч, но практически не оказал влияния на игру, установив личный антирекорд по количеству касаний мяча за полный матч на крупных турнирах.