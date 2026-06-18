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Португалия неожиданно сыграла вничью с командой Республики Конго

В рамках стартового тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Португалии, будучи одним из главных фаворитов турнира, неожиданно сыграла вничью с командой Демократической Республики Конго. Матч, состоявшийся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США), завершился со счетом 1:1.

В рамках стартового тура группового этапа чемпионата мира по футболу 2026 года сборная Португалии, будучи одним из главных фаворитов турнира, неожиданно сыграла вничью с командой Демократической Республики Конго. Матч, состоявшийся на стадионе «Эн-Эр-Джи Стэдиум» в Хьюстоне (США), завершился со счетом 1:1, сообщает РИА Новости.

Ход встречи был драматичным:

Португалия вышла вперед уже на 6-й минуте благодаря голу полузащитника Жоау Невеша.

Однако команда ДР Конго сумела уйти от поражения в самой концовке первого тайма: на пятой добавленной минуте счет сравнял нападающий Йоан Висса. Этот гол стал историческим — первым для сборной ДР Конго на чемпионатах мира.

Для португальцев этот результат обернулся жесткой критикой и ощущением упущенной победы. Защитник сборной Жоау Канселу признал: «Эта ничья ощущается как поражение». Особенное недовольство вызвал выход в стартовом составе 41-летнего Криштиану Роналду, который провел весь матч, но практически не оказал влияния на игру, установив личный антирекорд по количеству касаний мяча за полный матч на крупных турнирах.

В свою очередь, главный тренер сборной ДР Конго Себастьен Дезабр назвал исход матча поводом для национальной гордости. Он подчеркнул самоотдачу своих игроков, которые добыли первое очко в истории страны на мировых первенствах: «Это огромный повод для гордости… вся страна этого заслуживает».

Следующие матчи в группе K команды проведут 23 и 24 июня: Португалия сыграет с Узбекистаном, а ДР Конго встретится с Колумбией.

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