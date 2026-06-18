Три рейса задержаны в аэропорту Нижнего Новгорода из-за ограничений

Пассажиров, которые только планируют выехать в аэропорт, просят следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, рекомендуют внимательно слушать объявления по громкой связи и следить за информацией на табло.