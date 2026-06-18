Певец Xolidayboy со слезами на глазах рассказал об алкогольной зависимости отца

Певец Иван Минаев, известный под псевдонимом Xolidayboy, пришел на интервью к Лауре Джугелии, в котором со слезами на глазах рассказал об алкогольной зависимости отца.
По словам музыканта, он много раз пытался помочь своему родственнику, однако его попытки ни к чему не привели.
— Я в определенный момент понял, что нужно это принять. Это его выбор, его жизнь. Я никто, чтобы судить. Мы все пытались помочь. Все пытались как-то повлиять на это, — признался Минаев.
Также артист рассказал, что сейчас полностью обеспечивает не только отца и мать, но и других родственников.
Бывший ведущий «Битвы экстрасенсов» Сергей Сафронов ранее рассказал о борьбе с алкогольной зависимостью. Иллюзионист признался, что сталкивался с запоями и ему было сложно самостоятельно остановиться.
Капитан команды КВН «Вятка» Дмитрий Бушуев в беседе с коллегой Сергеем Мезенцевым также рассказал о своей борьбе с алкогольной зависимостью. По словам юмориста, ему было сложно надолго отказаться от алкоголя, поскольку в трезвом состоянии он начинал осознавать разрушительные последствия своих действий для собственной жизни.
Минздрав предупреждает: употребление алкоголя вредит вашему здоровью.