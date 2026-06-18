В парке «Крылатские холмы» строится велотрасса для езды на горных велосипедах

В природно-историческом парке «Крылатские холмы» строится профессиональная трасса для езды на горных велосипедах (маунтинбайк). Ее разместят неподалеку от жилых кварталов и остановок общественного транспорта. Оттуда до будущего маршрута можно будет добраться пешком.
Проект нацелен на создание современной и удобной трассы при обязательном сохранении природы парка. Разрабатывая маршрут, специалисты максимально бережно вписали его в местный ландшафт.
Первый заместитель начальника Управления координации деятельности Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы Мария Дерунова подчеркнула важность того, чтобы трасса получилась не только современной и удобной, но и доступной для жителей.
«При этом мы уделяем особое внимание сохранению природной среды. Это более сложный путь, но именно он позволяет создавать качественные и по-настоящему востребованные пространства», — отметила Дерунова.
Прежде чем приступить к работе, команда строителей трассы XSA Ramps и профильные специалисты, в числе которых были экологи и ботаники, комплексно обследовали территорию.
На трассе обустроят несколько зон, у каждой из которых будут свои особенности. Среди них — отрезки маршрута, выложенные натуральным камнем, с окоренными стволами лиственниц. Кроме того, будут и секции с деревянными конструкциями. Все это максимально экологично. При этом не используется химическая обработка. Конструкции будут долговечны благодаря качественному крепежу.
Архитектор компании XSA Ramps Роман Грибанов поделился подробностями о проведенном детальном обследовании всех участков будущей МТБ-трассы. За проработку рельефа отвечали не только специалисты компании, но и ботаники, геоботаники, геологи, экологи. Они также занимались созданием конфигурации препятствий и типов покрытий. При этом учитывались все природные ограничения.
«Особое внимание уделили очагам произрастания краснокнижных растений — маршрут буквально вписан в ландшафт так, чтобы сохранить их нетронутыми», — подчеркнул архитектор.
Он уточнил, что все рекомендации экспертов включили в основу финального проекта трассы.
При строительстве применяют натуральные материалы, отказавшись от бетона и тяжелых конструкций. Перед стартом проекта тщательно обследовали деревья и кустарники, чтобы обеспечить безопасное расстояние. Большинство работ проводится вручную.
В будущем «Крылатские холмы» смогут стать одной из главных точек притяжения для любителей велоспорта и активного отдыха в городе.