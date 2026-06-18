В парке «Крылатские холмы» строится велотрасса для езды на горных велосипедах

На трассе обустроят несколько зон, у каждой из которых будут свои особенности. Среди них — отрезки маршрута, выложенные натуральным камнем, с окоренными стволами лиственниц. Кроме того, будут и секции с деревянными конструкциями. Все это максимально экологично. При этом не используется химическая обработка. Конструкции будут долговечны благодаря качественному крепежу.