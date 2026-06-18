Тела двоих утонувших обнаружили в Красноярском крае за одни сутки

В Красноярском крае за одни сутки обнаружены тела двоих утонувших. Одна трагедия произошла в Эвенкии. Там, на реке Кочечум в районе Туры найдено тело женщины. Второе тело обнаружено в озере Линево Шарыповского округа в районе базы отдыха «Линевский берег». Тело погибшего мужчины заметили очевидцы. Причины трагедий расследуются. С начала сезона в Красноярском крае, по данным регионального главка МЧС, утонули девять человек, в том числе, один ребенок. Сотрудники ведомства предостерегают жителей края от купания в необорудованных местах и в состоянии алкогольного опьянения. Добавим, за семь дней на «Красноярских Столбах» травмировались восемь туристов.