Игра не по правилам: чем грозит недобросовестное банкротство

Несколько примеров из Татарстана. В феврале 2025 года мужчина в течение дня оформил шесть кредитов в различных банках. Для получения одобрения он предоставил недостоверные сведения о своих доходах. Сразу после выдачи средств заёмщик перевёл их на универсальный вклад и через день снял. В течение двух месяцев он производил необходимые платежи по кредитам и реализовывал своё имущество, а затем подал заявление о банкротстве. Выявленные в ходе процедуры признаки недобросовестности стали основанием для обращения в правоохранительные органы. По факту мошенничества в сфере кредитования (ст. 159.1 УК РФ) было возбуждено уголовное дело. Мужчина признал вину и обязался возместить ущерб.