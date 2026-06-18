Три авиарейса задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 18 июня

В аэропорту «Чкалов» по‑прежнему действуют временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Сейчас в Нижнем Новгороде три рейса из регулярного расписания задержаны, два — отменены. До того как было ограничено использование воздушного пространства в районе города, аэропорт «Чкалов», выполнявший роль основного запасного хаба для московского авиаузла, принял 13 рейсов, следовавших в столицу. В зависимости от решения экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылета либо на борту, либо в терминале.
Из‑за текущей обстановки все подразделения аэропорта работают в усиленном режиме. Сотрудники авиакомпаний и аэропортового персонала оказывают поддержку пассажирам затронутых рейсов. Для удобства людей в терминале оборудованы точки с питьевой водой, организовано обеспечение напитками и едой, выдан необходимый мягкий инвентарь.
Пассажирам, которые ещё не выехали в аэропорт «Чкалов», рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, стоит отслеживать обновления через объявления по громкой связи и данные на информационных табло.
Ранее четыре авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня.