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Три авиарейса задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 18 июня

Из‑за текущей обстановки все подразделения аэропорта работают в усиленном режиме.

В аэропорту «Чкалов» по‑прежнему действуют временные ограничения на взлёт и посадку воздушных судов. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

Сейчас в Нижнем Новгороде три рейса из регулярного расписания задержаны, два — отменены. До того как было ограничено использование воздушного пространства в районе города, аэропорт «Чкалов», выполнявший роль основного запасного хаба для московского авиаузла, принял 13 рейсов, следовавших в столицу. В зависимости от решения экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылета либо на борту, либо в терминале.

Из‑за текущей обстановки все подразделения аэропорта работают в усиленном режиме. Сотрудники авиакомпаний и аэропортового персонала оказывают поддержку пассажирам затронутых рейсов. Для удобства людей в терминале оборудованы точки с питьевой водой, организовано обеспечение напитками и едой, выдан необходимый мягкий инвентарь.

Пассажирам, которые ещё не выехали в аэропорт «Чкалов», рекомендуют проверять актуальную информацию о своих рейсах на официальных сайтах перевозчиков и аэропорта. Тем, кто уже находится в терминале, стоит отслеживать обновления через объявления по громкой связи и данные на информационных табло.

Ранее четыре авиарейса задержали в аэропорту Нижнего Новгорода 17 июня.