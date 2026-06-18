Три авиарейса задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 18 июня

Сейчас в Нижнем Новгороде три рейса из регулярного расписания задержаны, два — отменены. До того как было ограничено использование воздушного пространства в районе города, аэропорт «Чкалов», выполнявший роль основного запасного хаба для московского авиаузла, принял 13 рейсов, следовавших в столицу. В зависимости от решения экипажей пассажиры этих рейсов ожидают вылета либо на борту, либо в терминале.