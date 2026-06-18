Два рейса отменено и еще три задержано в нижегородском аэропорту

Три рейса задержано и еще два отменено в Международном аэропорту Нижнего Новгорода. Всем виной — введенные ограничения в воздушном пространстве.
Также в качестве запасного аэродрома «Чкалов» принял 13 самолетов, летевших в Москву. Сейчас пассажиры этих рейсов ожидают на бортах или в терминале.
В связи со сложившейся ситуацией все службы аэропорта Чкалов перешли на усиленный режим работы.
Со всеми пассажирами задержанных и принятых рейсов работают представители авиакомпаний и персонал аэропорта. В терминале есть фонтанчики с питьевой водой, предоставляются напитки и питание, выдан мягкий инвентарь.
Напомним, что международный аэропорт Нижнего Новгорода ввел временные ограничения на прием и выпуск самолетов в 02.25 18 июня. Сегодня ночью в регионе ввели режим «Беспилотная опасность».
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