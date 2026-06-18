В Калининграде зарплаты растут быстрее цен на вторичку: эксперты считают, что жильё может подорожать

«Потенциал роста цен на рынке жилья сохраняется в двух группах городов: в крупнейших межрегиональных центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Нижний Новгороде, а также в локациях, где за последний год заметно увеличились доходы населения, но рынок пока что не успел отреагировать на этот рост», — отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.