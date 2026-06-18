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В Калининграде зарплаты растут быстрее цен на вторичку: эксперты считают, что жильё может подорожать

В среднем доходы за год увеличились на 19%, а стоимость «квадрата» — на 8%

Источник: Клопс.ru

В Калининграде квартиры на вторичном рынке ещё не отыграли рост доходов жителей. Об этом говорится в исследовании «Циана» и hh.ru, опубликованном в четверг, 18 июня.

Аналитики сравнили 77 крупных российских городов. Калининград попал в группу, где доходы жителей увеличивались быстрее среднего, а вторичное жильё дорожало медленнее.

Средняя зарплата в Калининграде достигла 74,5 тысячи рублей, а квадратный метр на вторичном рынке — 158,6 тысячи рублей. За год доходы прибавили 19%, жильё — 8%. В среднем по крупным городам России вторичка подорожала на 9%, а оплата труда выросла на 16%.

«Потенциал роста цен на рынке жилья сохраняется в двух группах городов: в крупнейших межрегиональных центрах с высокой численностью населения и развитыми рынками — в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Екатеринбурге, Новосибирске, Владивостоке, Хабаровске, Нижний Новгороде, а также в локациях, где за последний год заметно увеличились доходы населения, но рынок пока что не успел отреагировать на этот рост», — отметила ведущий аналитик «Циана» Елена Бобровская.

В Калининградской области цены на недвижимость не снижаются, хотя ипотечных кредитов стали выдавать меньше. Эксперты объяснили, почему рынок держится.

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