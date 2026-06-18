Исследование: Окупаемость маленькой квартиры при сдаче в аренду в Калининграде составляет 16 лет

Окупаемость маленькой квартиры при сдаче в Калининграде составляет 16 лет. Такие данные приводят эксперты портала «Мир квартир».
Специалисты проанализировали 70 российских городов. Эксперты вычислили доходность и окупаемость объектов площадью до 32 квадратных метров на сегодняшний день и проследили динамику этих показателей.
В среднем квартира на вторичном рынке в Калининграде стоит 4,7 миллиона рублей. Стоимость аренды составляет примерно 24 тысячи в месяц. Таким образом, доходность оценивается в 6,2%. По этому показателю Калининград занимает 63 место.
Самая высокая доходность квартир оказалась в Грозном, где она составляет 12,1%, а окупается жильё за 8,3 года. Наименьшую выгоду принесут квартиры в Сочи. Там они дают всего 5,1% доходности, а окупаться будут 19,6 лет.