Поиск Яндекса
Ричмонд
+22°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Исследование: Окупаемость маленькой квартиры при сдаче в аренду в Калининграде составляет 16 лет

Доходность недвижимости оценивают в 6,2%.

Окупаемость маленькой квартиры при сдаче в Калининграде составляет 16 лет. Такие данные приводят эксперты портала «Мир квартир».

Специалисты проанализировали 70 российских городов. Эксперты вычислили доходность и окупаемость объектов площадью до 32 квадратных метров на сегодняшний день и проследили динамику этих показателей.

В среднем квартира на вторичном рынке в Калининграде стоит 4,7 миллиона рублей. Стоимость аренды составляет примерно 24 тысячи в месяц. Таким образом, доходность оценивается в 6,2%. По этому показателю Калининград занимает 63 место.

Самая высокая доходность квартир оказалась в Грозном, где она составляет 12,1%, а окупается жильё за 8,3 года. Наименьшую выгоду принесут квартиры в Сочи. Там они дают всего 5,1% доходности, а окупаться будут 19,6 лет.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше