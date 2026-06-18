Исследование: Окупаемость маленькой квартиры при сдаче в аренду в Калининграде составляет 16 лет

Самая высокая доходность квартир оказалась в Грозном, где она составляет 12,1%, а окупается жильё за 8,3 года. Наименьшую выгоду принесут квартиры в Сочи. Там они дают всего 5,1% доходности, а окупаться будут 19,6 лет.