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ВС РФ нанесли удар возмездия по объектам ТЭК Украины

Российская армия нанесла удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Российская армия нанесла удар возмездия по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, используемым в интересах ВСУ. Об этом в четверг, 18 июня, сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

В результате атаки поражены склад ГСМ в населенном пункте Борисполь-2 Киевской области и нефтеперерабатывающий завод Затурино Полтавской области.

— В ответ на террористические атаки киевского режима нанесен групповой удар высокоточным оружием наземного и воздушного базирования, а также ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Недавно ВС России за сутки взяли под контроль Лесное и Новоподгородное в Днепропетровской области, Караичное и Бударки в Харьковской области. Среди прочего военный эксперт Андрей Марочко сообщил, что командование украинской армии направило новое элитное подразделение сил БПЛА к Россоховатому Харьковской области.

МО также отчиталось, что российские бойцы заняли Волоховку в Харьковской области. По уточненной информации, освобождением села занимались подразделения группировки войск «Север». Также оборонное ведомство сообщило, что войска нанесли массированный удар возмездия по объектам ВПК Украины.

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