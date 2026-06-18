В Лысьве энергетики завершили проверку уже более 75% теплосетей

«Летняя ремонтная кампания в Лысьве проходит по графику. В этом году нам предстоит большой объём работы: гидравлические испытания теплосетей, ревизия оборудования на котельных и ЦТП. Это наши обязательства перед горожанами и администрацией, которые энергетики выполняют», — отмечает заместитель главного инженера по обеспечению технического состояния Лысьвенских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Алексей Полежаев.