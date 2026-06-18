Спустя 16 лет. Как изменились «Реальные пацаны» и что стало с актёрами

В июне скоропостижно скончались две актрисы, которые принимали участие в съёмках комедийного сериала «Реальные пацаны» (18+). Время никого не щадит. Рассказываем и показываем, как изменились ведущие актёры проекта и чем они занимаются сегодня.
Николай Наумов (Колян).
Николай Наумов воплотил образ Коляна — бывшего «гопника», получившего условный срок за кражу канализационных люков. Чтобы избежать тюрьмы, он соглашается участвовать в реалити-шоу и пытается встать на путь исправления.
После успеха «Реальных пацанов» Николай Наумов продолжает сниматься в кино и сериалах, оставаясь востребованным актёром. В числе недавних проектов с его участием можно выделить «Волшебный участок» (18+), «Морозко» (18+) и «Трёшку» (16+).
Владимир Селиванов (Вован).
Владимир Селиванов заполнился ролью Вована — доброго, наивного и слегка простоватого парня, который часто попадает в забавные ситуации, но при этом остаётся верным другом и любящим семьянином.
Сегодня Владимир Селиванов сосредоточен на развитии сольной музыкальной карьеры под псевдонимом VAVAN, а также занимается блогерской деятельностью. Изредка появляется на экранах, участвует в различных проектах, среди которых «Невероятные приключения Шурика» (18+), «По-братски» (16+), «Менталистка» (16+) и др.
Антон Богданов (Антоха).
Антон Богданов закрывает «троицу пацанов» в нашей подборке. В сериале Антоха — простой, добродушный и немного наивный парень, который часто думает импульсивно, не всегда думает о последствиях, но при этом остаётся верным другом и всегда готов поддержать своих.
После выхода из актёрского состава «Реальных пацанов» Антон Богданов сосредоточился на новых проектах. Сейчас он снимается в кино, занимается режиссурой, продюсированием и написанием сценариев. В фильмографии знаменитости в роли актёра — «Сеструха (16+), “Сказка о царе Салтане” (6+), “Кракен” (12+); в роли режиссёра — серия фильмов про Ивана Семёнова (6+), “Красавица” (12+), “Чудо” (18+).
Зоя Бербер (Лера).
Зоя Бербер сыграла ключевую женскую роль в сериале. Лера — главный романтический интерес Коляна на протяжении всех серий. Её героиня изначально показана как более обеспеченная и «городская» девушка, отличающаяся от пацанской среды главного героя.
Получившая известность благодаря «Реальным пацанам» Зоя Бербер продолжает активно сниматься. Её можно увидеть в российских сериалах и фильмах «Семейный переполох» (6+), «Госзащита» (18+), «Шальная императрица» (18+) и др.
Сергей Ершов (Иваныч).
Сергей Ершов исполнил роль Сергея Ивановича, отца Леры. Его персонаж — влиятельный и богатый бизнесмен с «бандитским прошлым». Он привык контролировать всё вокруг, а особенно то, что касается его дочери.
Сергей Ершов — один из основателей и создателей культовых «Уральских пельменей». Сегодня он является актёром и художественным руководителем проекта. Периодически появляется в ролях в кино и сериалах, включая проекты вроде «Мама будет против» (18+), где он также участвует как сценарист и продюсер.
Мария Скорницкая (Машка).
Мария Скорницкая воплотила образ Машки — простой, эмоциональной и немного наивной девушки, которая часто попадает в комичные и бытовые ситуации, отражая повседневную жизнь героев без гламура и прикрас.
Мария Скорницкая, в отличие от большинства коллег, после завершения основной истории сериала появляется на экранах довольно редко. Зрители могли видеть актрису в проектах «Бедные смеются, богатые плачут» (16+), «Сердцеед» (16+), «Колбаса» (16+) и др.
Валентина Мазунина (Валя).
Валентина Мазунина запомнилась зрителям ролью Вали — простой, прямолинейной, чересчур эмоциональной девушки, которая не стесняясь в выражениях говорит и делает то, что думает.
После успеха «Реальных пацанов» карьера Валентины Мазуниной стремительно пошла вверх. Сегодня в фильмографии актрисы более шестидесяти фильмов и сериалов, среди которых «Огниво» (6+), «Остаться друзьями» (18+), «Невероятные приключения Шурика» и др.
Марина Федункив (Марина).
Марина Федункив исполнила роль мамы Коляна. Её героиня — простая, резкая и очень эмоциональная женщина, которая постоянно вмешивается в жизнь сына и даёт ему «жизненные советы».
Сегодня Марина Федункив — одна из самых узнаваемых российских актрис. Она не только снимается в различных проектах, но и является певицей и телеведущей. Зрители могли видеть знаменитость в фильмах и сериалах «Гуляй, шальная» (18+), «Простоквашино» (6+), «Иван Васильевич меняет всё» (18+) и др.
Армен Бежанян (Арменка).
Армен Бежанян запомнился ролью Арменки — отчима Коляна и мужа его мамы Марины. Его герой спокойный, немногословный и добродушный человек, который работает продавцом обуви на рынке и живёт обычной «провинциальной» жизнью.
В фильмографии Армена Бежаняна только два сериала и один фильм («Реальные пацаны», «Реальные пацаны против зомби» (16+), «Интересное положение» (18+)). Сейчас он активно занимается политикой и бизнесом, является депутатом Осинского городского округа в Пермском крае.
Игорь Ознобихин (Игорь Сергеевич).
Игорь Ознобихин воплотил роль участкового полиции, строгого, педантичного и немного уставшего от хаоса вокруг него. Он постоянно пытается навести порядок и действовать по правилам, но почти всегда сталкивается с абсурдными ситуациями.
После популярности сериала Игорь Ознобихин не оставил актёрскую деятельность. Он снимался в фильмах «Небриллиантовая рука» (18+), «Бар “МоскваЧики” (18+), сериале “Встать на ноги” (18+) и др. Параллельно участвует в медийных и юмористических проектах.
Алексей Базанов (Базанов).
Алексей Базанов исполнил роль помощника участкового, типичного «служителя закона» из провинции, немного наивного, прямолинейного и часто попадающего в комичные ситуации. При этом Базанов не злой персонаж, а скорее добродушный и слегка нелепый человек, который пытается навести порядок в меру своих сил.
Сейчас Алексей Базанов продолжает активно работать в кино и на телевидении. Он совмещает актёрскую карьеру с продюсерской деятельностью. В 2026 году ожидается выход сериала «ФГУП ЛУЧ» (16+), в котором Базанов исполнил главную роль.
Станислав Тляшев (Эдик).
Станислав Тляшев сыграл модного и немного карикатурного Эдика. Его герой следит за стилем, старается выглядеть «гламурно», но при этом остаётся нерешительным и слабохарактерным, из-за чего часто попадает в комичные и неловкие ситуации.
Станислав Тляшев периодически появляется в российских проектах, но снимается довольно редко. Он является сценаристом фильмов и сериалов «Ивановы-Ивановы» (18+), «Контакт» (18+), «Яйцо Фаберже» (18+) и др. Звезда «Реальных пацанов» не ведёт социальные сети, поэтому его свежей фотографии нет.