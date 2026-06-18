Спустя 16 лет. Как изменились «Реальные пацаны» и что стало с актёрами

Антон Богданов закрывает «троицу пацанов» в нашей подборке. В сериале Антоха — простой, добродушный и немного наивный парень, который часто думает импульсивно, не всегда думает о последствиях, но при этом остаётся верным другом и всегда готов поддержать своих.