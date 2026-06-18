В Хабаровском крае сняли запрет на заправку канистр

Эксперты также указывают, что влияние на экологическую обстановку в городах будет ограниченным и не приведёт к заметным изменениям. Отдельно отмечается, что в топливо могут добавляться разрешённые присадки, включая октаноповышающие компоненты и этанол в небольших концентрациях. По данным специалистов, это позволяет повышать октановое число и эффективность сгорания.