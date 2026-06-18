В Хабаровском крае сняли запрет на заправку канистр

В Хабаровском крае с 18 июня 2026 года отменены ранее действовавшие ограничения на заправку горюче-смазочных материалов в ёмкости, отличные от штатного топливного бака автомобиля, сообщает Министерство энергетики региона.
Теперь жители могут заправлять не только автомобильные баки, но и дополнительные канистры объёмом до 20 литров. Как уточнили в ведомстве, мера направлена на упрощение доступа к топливу и стабилизацию ситуации на внутреннем рынке.
Также сообщается о продлении временного разрешения на выпуск топлива с экологическим классом Евро-3 на российских нефтеперерабатывающих заводах. В министерстве подчёркивают, что данное решение носит временный характер и не связано с возвратом к устаревшим стандартам качества топлива.
«Вопреки опасениям, это решение не несёт критических рисков для конструктивной надёжности автомобилей, а влияние на экологию минимально», — отмечается в сообщении.
По данным ведомства, содержание серы в таком топливе выше, чем в Евро-5, однако современные двигатели рассчитаны на определённый запас прочности и способны работать в допустимых параметрах.
Эксперты также указывают, что влияние на экологическую обстановку в городах будет ограниченным и не приведёт к заметным изменениям. Отдельно отмечается, что в топливо могут добавляться разрешённые присадки, включая октаноповышающие компоненты и этанол в небольших концентрациях. По данным специалистов, это позволяет повышать октановое число и эффективность сгорания.
В некоторых случаях это может обеспечивать незначительное повышение мощности двигателя без дополнительных доработок конструкции. В министерстве подчёркивают, что основная цель решений — обеспечение стабильности топливного рынка и ценовой ситуации.