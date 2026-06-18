Табло с системой метеомониторинга на дорогах Перми установит «Ростелеком»

Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить и установить информационные табло на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90 км/ч. Табло будут транслировать информацию о погодных условиях, особенностях скоростного режима, дорожной ситуации и другие параметры. Табло разместят на шоссе Космонавтов, Северной дамбе, дороге Пермь — Березники, Южной дамбе, улицах Строителей, Стахановской, Карпинского, а также на Восточном обходе Перми.