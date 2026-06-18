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Табло с системой метеомониторинга на дорогах Перми установит «Ростелеком»

Конкурс на выполнение работ по установке на дорогах Перми электронных табло с метеомониторингом выиграло ПАО «Ростелеком». Компания стала единственным участником торгов, ее заявку признали соответствующей требованиям конкурсной документации. Цена контракта составит 94,4 млн руб.

Конкурс на выполнение работ по установке на дорогах Перми электронных табло с метеомониторингом выиграло ПАО «Ростелеком». Компания стала единственным участником торгов, ее заявку признали соответствующей требованиям конкурсной документации. Цена контракта составит 94,4 млн руб.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить и установить информационные табло на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90 км/ч. Табло будут транслировать информацию о погодных условиях, особенностях скоростного режима, дорожной ситуации и другие параметры. Табло разместят на шоссе Космонавтов, Северной дамбе, дороге Пермь — Березники, Южной дамбе, улицах Строителей, Стахановской, Карпинского, а также на Восточном обходе Перми.

Все работы требуется выполнить к 15 марта 2027 года.