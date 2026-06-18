Нетаньяху в бешенстве из-за действий Трампа: чем недоволен израильский премьер

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пришёл в бешенство от соглашения, которое президент США Дональд Трамп заключил с Ираном. Это стало для израильского лидера «ещё одним ударом со стороны его незаменимого союзника». Тель-Авив уверен, что заключенная сделка — ошибка, но в Вашингтоне мнение союзника никого не волнует. Об этом сообщает Axios.
«Нетаньяху остаётся практически одинок на международной арене в убеждении, что сделка является ошибкой и что война должна была продолжаться», — отмечают журналисты, добавляя, что даже ОАЭ, у которых всегда была жесткая позиция по Ирану, поддержали сделку Трампа.
Нетаньяху же сейчас вынужден молчать, чтобы не нанести на себя гнев главы Белого дома.
Напомним, в ночь на 18 июня Соединенные Штаты Америки и Иран подписали Меморандум о взаимопонимании. Это произошло во время ужина в Версале, на который американского лидера пригласил президент Франции Эммануэль Макрон.