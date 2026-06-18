Донской Минтранс заключил с «Т-Транс» контракты на 3,2 млрд рублей

В 2021 и 2022 годах Федеральная антимонопольная служба (ФАС) подозревала «Т-Транс» и несколько других дорожных компаний в картельном сговоре ради получения госконтрактов. В сентябре 2022 года ФАС раскрыла картель, в котором действовали шесть фирм: «Т-Транс», «Ростовское ДСУ», «РостовАвтоДорСтрой», «Таганрогское ДСУ», «ВолгоградАвтоДорСтрой» и «Тацинское ДСУ». Компании договаривались не снижать цены на торгах. В 2023 году ФАС официально признала их участниками картеля. Сговор ограничил конкуренцию в 121 торге и позволил фирмам получить контракты на 24,1 млрд руб. В начале 2025 года участники «дорожного картеля» заплатили штраф в размере 263,7 млрд руб. «Т-Транс» в декабре 2023 года оспаривал в суде решение ФАС о признании незаконным госконтракта на 1,7 млрд руб.