«Рубин» предложил 100 млн рублей за форварда «Урала» Ишкова, екатеринбуржцы хотят больше

Напомним, что в сентябре прошлого года переход Ишкова в «Рубин» уже срывался. По информации Ивана Карпова, тогда сделка на 200 миллионов рублей была заблокирована президентом «Урала» Григорием Ивановым после того, как он узнал о появлении у игрока агента Роберта Туняна. Иванов, который занимался делами воспитанника лично, вышел из себя и отказался продавать футболиста. Позднее агент заявлял, что клубы не успели договориться в последний день трансферного окна. Действующий контракт Ишкова с «Уралом» рассчитан до лета 2026 года.