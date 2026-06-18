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«Рубин» предложил 100 млн рублей за форварда «Урала» Ишкова, екатеринбуржцы хотят больше

«Рубин» предложил 100 млн рублей за форварда «Урала» Ишкова.

Источник: ИА Татар-информ

Казанский «Рубин» сделал предложение «Уралу» по трансферу 21-летнего атакующего полузащитника Ильи Ишкова. Как сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, сумма предложения составила 100 миллионов рублей. При этом екатеринбургский клуб рассчитывает выручить за своего воспитанника 150 миллионов.

Однако, по информации журналиста и инсайдера Ивана Карпова, переговорный процесс выглядит иначе. Согласно его данным, «Рубин» предлагает за игрока 80 миллионов рублей, тогда как «Урал» настаивает на сумме не менее 200 миллионов. В клубе считают, что с учётом нового лимита на легионеров и вероятного возвращения команды в РПЛ, Ишков может стать ещё более ценным активом.

Ишков является воспитанником екатеринбургского футбола. За основную команду «Урала» он выступает с 2023 года. В минувшем сезоне 21-летний игрок принял участие в 29 матчах Лиги Pari, забил пять мячей и отметился семью результативными передачами. Ещё по два матча Ишков провёл в Фонбет Кубке России и переходных матчах за право выступать в РПЛ, где «Урал» уступил махачкалинскому «Динамо» (0:1, 0:2). Transfermarkt оценивает игрока в € 1,2 млн.

Напомним, что в сентябре прошлого года переход Ишкова в «Рубин» уже срывался. По информации Ивана Карпова, тогда сделка на 200 миллионов рублей была заблокирована президентом «Урала» Григорием Ивановым после того, как он узнал о появлении у игрока агента Роберта Туняна. Иванов, который занимался делами воспитанника лично, вышел из себя и отказался продавать футболиста. Позднее агент заявлял, что клубы не успели договориться в последний день трансферного окна. Действующий контракт Ишкова с «Уралом» рассчитан до лета 2026 года.