В Красноярске женщине присудили штраф за побои

В Красноярске суд оставил в силе штраф 10 тыс. рублей для женщины, которую признали виновной в побоях. Об этом сообщили в Кировском районном суде.
Инцидент произошел в ноябре 2025 года. По материалам дела, женщина нанесла потерпевшей два удара кулаком в область глаз, а затем оттолкнула ее. После этого пострадавшая ударилась головой о дверной косяк и испытала физическую боль.
Мировой судья признал красноярку виновной по статье о побоях и назначил административный штраф 10 тыс. рублей. Женщина обжаловала постановление и отрицала, что наносила побои. Однако районный суд не принял эти доводы. Суд указал, что вина подтверждается доказательствами, в том числе показаниями потерпевшей.
16 июня Кировский районный суд Красноярска оставил постановление мирового судьи без изменения, а жалобу без удовлетворения.