Комсомольску-на-Амуре нужен самый настоящий строительный бум — Дмитрий Заплутаев

Одним из его важнейших преимуществ КРТ являются обязательства застройщика нести социальную нагрузку. Это может быть возведение социальных объектов, благоустройство прилегающей территории, передача в собственность муниципалитета части квартир для использования их под служебное жильё. Такой опыт уже есть. Застройщик КРТ на пр. Первостроителей после возведения трёх домов 9 квартир в них передаст в муниципальную собственность. Застройщик КРТ на ул. Дзержинского и пр. Октябрьском отремонтировал пешеходную аллею от ул. Дзержинского к памятнику Первостроителям, площадь перед ним, сцену на ней, а сейчас начал там же ремонтировать фонтан. Есть социальные обязательства и у застройщика КРТ в пер. Дворцовый.