Комсомольску-на-Амуре нужен самый настоящий строительный бум — Дмитрий Заплутаев

Впервые в Комсомольске прошла стратегическая сессия по обсуждению ключевых вопросов развития города. По поручению главы региона Дмитрия Демешина она была посвящена новому для города инструменту строительства жилья — комплексному развитию территорий, сообщает пресс-служба администрации Комсомольска-на-Амуре.
«По мнению главы города Дмитрия Заплутаева, Комсомольску нужен самый настоящий строительный бум. Много новых домов — это комфортные условия жизни для горожан, это закрепление людей в городе, это условия для привлечения к нам специалистов из других населённых пунктов края и регионов страны, это современный облик Комсомольска, это уверенность у комсомольчан в том, что город развивается и у него есть будущее — подчеркнул градоначальник», — говорится в сообщении.
Пока жилья в Комсомольске строится мало, не более 25 тыс. кв. м в год, причём более половины из них это индивидуальное строительство. Между тем потребность в новостройках есть большая. По предварительным оценкам администрации города необходимо 2 613 новых квартир. Это и для участников СВО, и для работников промышленных предприятий, и для социальной сферы, и для молодых семей, и для расселения граждан из аварийного жилья.
Основным инструментом для жилищного прорыва должно стать комплексное развитие территории. Сейчас в Комсомольске уже реализуется первый проект КРТ, на пересечении ул. Вокзальной и пр. Первостроителей возводится жилой комплекс из трёх домов. Готовятся к началу реализации ещё два проекта.
Одним из его важнейших преимуществ КРТ являются обязательства застройщика нести социальную нагрузку. Это может быть возведение социальных объектов, благоустройство прилегающей территории, передача в собственность муниципалитета части квартир для использования их под служебное жильё. Такой опыт уже есть. Застройщик КРТ на пр. Первостроителей после возведения трёх домов 9 квартир в них передаст в муниципальную собственность. Застройщик КРТ на ул. Дзержинского и пр. Октябрьском отремонтировал пешеходную аллею от ул. Дзержинского к памятнику Первостроителям, площадь перед ним, сцену на ней, а сейчас начал там же ремонтировать фонтан. Есть социальные обязательства и у застройщика КРТ в пер. Дворцовый.
Администрация Комсомольска создаёт условия для новых КРТ: на ул. Дзержинского и ул. Гагарина, в мкр «Парус». Рассматривается ещё ряд перспективных площадок в обоих округах. Прорабатываются варианты КРТ под индивидуальные дома и таунхаусы.
На стратегической сессии выступили заместитель министра строительства — главный архитектор Хабаровского края Сергей Федоров, региональный министр имущества Никита Матвеев.
Руководивший стратсессией зампред правительства края по вопросам строительства и ЖКХ Алексей Колеватых поручил администрации города предоставлять гражданам больше информации о государственных мерах поддержки для приобретения жилья, теснее сотрудничать с потенциальными застройщиками, риелторами и банками, адресно работать с потенциальными покупателями квартир в новостройках.