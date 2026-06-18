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Выезд из Ярославля в Москву снова закрыт из-за атаки БПЛА

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Меры приняты из-за атаки дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыт от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной. Меры приняты из-за атаки дронов, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА… Воздержитесь от поездок в указанном направлении и его окрестностей, либо выбирайте маршрут, минуя этот участок», — уточнил господин Евраев.

Выезд из Ярославля в Москву закрывают второй раз за ночь. Аналогичные ограничения также вводили на прошлой неделе. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на подлете к столице уничтожили 180 БПЛА. Несколько беспилотников атаковали нефтеперерабатывающий завод в Капотне. Обломки дрона упали на здание на территории ТЦ «Садовод», а также на кровлю ТЦ «Белая Дача» в Котельниках.

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