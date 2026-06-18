Три рейса задержали и два отменили в нижегородском аэропорту 18 июня

3 рейса из регулярного расписания аэропорта задержано и 2 отменено в аэропорту Нижнего Новгорода утром 18 июня. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Еще до введения ограничений на использование воздушного пространства вокруг Нижнего Новгорода аэропорт «Чкалов» принял 13 рейсов, направлявшихся в Москву. Пассажиры ожидают на бортах или в терминале.
«Все службы аэропорта “Чкалов” перешли на усиленный режим работы», — отмечается в сообщении.
Пассажиров, которые только планируют выехать в аэропорт Чкалов, просят следить за статусом рейсов на сайтах авиакомпаний и аэропорта.
Напомним, сегодня в Нижегородской области снова объявлен режим беспилотной опасности.