В Кежемском округе пожарный МЧС России спас троих тонувших детей

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Кежемском округе Красноярского края сотрудник пожарной охраны вместе с товарищами спас троих детей, которых унесло течением реки Чадобец в селе Зеледеево.
Водитель пожарного автомобиля отдыхал на берегу реки вместе с друзьями. Мужчины находились на отдыхе с семьями, когда заметили, что трое 12-летних мальчиков попали в беду. После рыбалки подростки пытались перейти реку вброд, однако сильное течение сбило их с ног и стало уносить по воде.
Мужчины бросились на помощь детям. По словам спасателей, мальчики находились в состоянии сильной паники и вели себя так, как обычно ведут себя тонущие люди: пытались ухватиться за своих спасителей и забраться на них, что серьезно осложняло проведение спасательной операции.
На то, чтобы вытащить детей из воды, мужчинам потребовалось около 40 минут. После спасения подростков, успевших наглотаться воды, передали медикам.
Родители одного из мальчиков поблагодарили спасителей за мужественный поступок, сообщают в МЧС края.