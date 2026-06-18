В Кежемском округе пожарный МЧС России спас троих тонувших детей

Мужчины бросились на помощь детям. По словам спасателей, мальчики находились в состоянии сильной паники и вели себя так, как обычно ведут себя тонущие люди: пытались ухватиться за своих спасителей и забраться на них, что серьезно осложняло проведение спасательной операции.