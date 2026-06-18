Умер тысячелетний дуб Майор, самое известное дерево в мире

Парадоксально, но исторические попытки спасти дуб тоже навредили ему. Бетонные пломбы, металлические стяжки и подпорки, установленные в XX веке, нарушили естественный метаболизм. Как пояснила менеджер RSPB Хлоя Райдер, искусственная поддержка ветвей мешала дубу «спрятаться» в ствол для экономии ресурсов, из-за чего корни оказались истощены и изолированы от микрофлоры. Экстренная аэрация почвы в последние три года не смогла реанимировать дерево.