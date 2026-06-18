На конном заводе «Георгенбург» планируется восстановление гостиничного комплекса

Новые владельцы конного завода «Георгенбург» задумались над восстановлением гостиничного комплекса с рестораном, который был закрыт несколько лет назад. Об этом в среду, 17 июля, на пресс-конференции в Региональном информационном центре ТАСС Калининград сообщила заместитель генерального директора по конезаводству Юлия Тарасова.