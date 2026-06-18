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На конном заводе «Георгенбург» планируется восстановление гостиничного комплекса

Ранее власти региона сообщали о планах по реставрации самого замка.

Новые владельцы конного завода «Георгенбург» задумались над восстановлением гостиничного комплекса с рестораном, который был закрыт несколько лет назад. Об этом в среду, 17 июля, на пресс-конференции в Региональном информационном центре ТАСС Калининград сообщила заместитель генерального директора по конезаводству Юлия Тарасова.

По её словам, новые собственники «озадачились этой темой», и восстановление построек начнётся, вероятно, с гостиницы. Открытие объекта ждут не только туристы, но и спортсмены, которые вынуждены во время соревнований селиться в городских отелях.

«Все ждут, когда гостиница конного завода откроется, потому что это будет рядом с лошадками, — отметила Тарасова. — Вышел из дома — вот они лошади, вот поле, очень комфортно и удобно».

Она добавила, что раньше, во времена международных турниров, в этом комплексе жили судьи и почётные гости. Теперь его планируют занять спортсменами, что станет «небольшим подспорьем» для хозяйства.

Ранее, в 2024 году, власти региона сообщали о планах по реставрации самого замка Георгенбург, расположенного на той же территории. Тогда бывший губернатор Антон Алиханов заявлял, что работы по восстановлению замка планируется завершить в 2026 году.

Замок Георгенбург был передан в безвозмездное пользование Русской православной церкви в 2010 году. Он признан объектом культурного наследия регионального значения. В 2019 году на восстановление замка выделяли 20 млн рублей из областного бюджета. Средства на разработку проекта направляли из федерального бюджета.

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