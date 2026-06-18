Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы со счётом 1:0

Встреча получилась крайне напряжённой. В первом тайме панамцы доминировали на поле, хорошо контролировали мяч и создавали серьёзные трудности для обороны африканской сборной. Однако во второй половине игры ганцы смогли прибавить в активности, что привело к решающему моменту уже в добавленное время. Единственный гол был забит полузащитником Калебом Йиренки на 95-й минуте встречи, принеся «Чёрным звёздам» три очка.