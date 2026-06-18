Сборная Ганы одержала победу над командой Панамы со счётом 1:0

Встреча получилась крайне напряжённой. В первом тайме панамцы доминировали на поле, хорошо контролировали мяч и создавали серьёзные трудности для обороны африканской сборной. Однако во второй половине игры ганцы смогли прибавить в активности, что привело к решающему моменту уже в добавленное время. Единственный гол был забит полузащитником Калебом Йиренки на 95-й минуте встречи, принеся «Чёрным звёздам» три очка.
Эта победа имеет важное значение для команды:
Сборная Ганы прервала свою безголевую серию на чемпионатах мира, которая длилась 241 минуту. Это самый длинный подобный отрезок для команды с периода 2006−2010 годов.
Благодаря этому успеху Гана набрала три очка и поднялась на второе место в турнирной таблице группы L, уступая лидерство Англии. Следующий матч ганцы проведут против англичан 23 июня.
Нападающий сборной Ганы Антуан Семеньо, признанный лучшим игроком матча, отметил характер соперника: «Панама провела отличный первый тайм… но постепенно во втором тайме у нас появилась энергия, чтобы идти вперёд, прессинговать и создавать проблемы, и это привело к победному голу».
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