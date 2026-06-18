Рейсы из Москвы массово задерживаются и отменяются в Волгограде

Так, прибытие самолета авиакомпании «Россия» смещается с 10:50 на 11:20. В сторону Шереметьево борт вылетит в 12:20. Такую же паузу выдержат и пассажиры, выбравшие для перелета компанию «Аэрофлот». Волгоградцы, которые рассчитывали приземлиться в Волгограде в 8:00, ожидают своего прибытия лишь в 18:00.