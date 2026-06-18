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На Дону суд обязал образовательные учреждения установить ограждения

Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Ростовской области.

По решению суда Неклиновского района образовательные учреждения Неклиновского района обязаны установить ограждения вокруг своих территорий. Постановление вынесено по иску прокурора и вступило в законную силу.

В материалах суда подчёркивается, что соблюдение требований антитеррористического законодательства напрямую влияет на безопасность социальных объектов и необходимо для охраны жизни и здоровья всех лиц, пребывающих в учреждении, включая несовершеннолетних.

Руководству образовательных учреждений предписано устранить выявленные прокуратурой нарушения до 1 сентября 2027 года.