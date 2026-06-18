Врач предупредила об опасности переедания ягод

По словам специалиста, польза ягод зависит не только от их качества, но и от количества. Безопасная порция для женщин составляет около 150 граммов, для мужчин до 200 граммов. Если превысить эту норму, фруктоза, клетчатка и кислоты, содержащиеся в ягодах, могут вызвать дискомфорт в желудке.