Врач предупредила об опасности переедания ягод

Ягоды могут навредить организму, если съесть слишком много за один прием пищи. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
По словам специалиста, польза ягод зависит не только от их качества, но и от количества. Безопасная порция для женщин составляет около 150 граммов, для мужчин до 200 граммов. Если превысить эту норму, фруктоза, клетчатка и кислоты, содержащиеся в ягодах, могут вызвать дискомфорт в желудке.
«Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма, и ее нельзя превышать», — пояснила врач.
Дианова посоветовала покупать ягоды небольшими порциями и не пытаться съесть за раз весь килограмм.