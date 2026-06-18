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Врач предупредила об опасности переедания ягод

Ягоды могут навредить организму, если съесть слишком много за один прием пищи.

Ягоды могут навредить организму, если съесть слишком много за один прием пищи. Об этом РИА Новости рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.

По словам специалиста, польза ягод зависит не только от их качества, но и от количества. Безопасная порция для женщин составляет около 150 граммов, для мужчин до 200 граммов. Если превысить эту норму, фруктоза, клетчатка и кислоты, содержащиеся в ягодах, могут вызвать дискомфорт в желудке.

«Все упирается всегда в дозу, то есть сколько мы съедим за один прием пищи. Есть норма, и ее нельзя превышать», — пояснила врач.

Дианова посоветовала покупать ягоды небольшими порциями и не пытаться съесть за раз весь килограмм.