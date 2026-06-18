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В Ростовский зоопарк из Барнаула привезли корову шотландской породы

В Ростовском зоопарке у бычка породы Хайленд появилась подруга.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовском зоопарке появился новый питомец — корова шотландской породы Хайленд. Об этом 17 июня сотрудники сообщили в соцсетях организации.

Самочка по имени Бусинка родилась в Барнаульском зоопарке «Лесная сказка». Сейчас ей семь месяцев.

Шотландские коровы знамениты своей шерстью — она самая длинная среди всех пород крупного рогатого скота. Состоит из двух слоев: наружного водоотталкивающего до 30−35 сантиметров и внутреннего — короткого и пушистого, который обеспечивает теплоизоляцию. Кроме того, длинная челка животных закрывает их глаза от непогоды.

Хайленды считаются покладистыми и добродушными, но в случае опасности пускают в ход рога. Напомним, что в декабре прошлого года из парка Лога в Ростов прибыл молодой бычок той же породы. И хотя Бусинка пока живет в отдельном вольере, через месяц животные познакомятся.

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