В Ростовский зоопарк из Барнаула привезли корову шотландской породы

Хайленды считаются покладистыми и добродушными, но в случае опасности пускают в ход рога. Напомним, что в декабре прошлого года из парка Лога в Ростов прибыл молодой бычок той же породы. И хотя Бусинка пока живет в отдельном вольере, через месяц животные познакомятся.