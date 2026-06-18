Хабаровская краевая филармония закроет сезон «Нанайскими фантазиями»

23 июня хабаровская краевая филармония закроет 87-й творческий сезон большим гала-концертом. В нем примут участие Дальневосточный академический симфонический оркестр, оркестр русских народных инструментов, ансамбль «Дальний Восток», солисты филармонии, ансамбль «Глория» и театр «Геликон». Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Программа концерта построена в необычном формате. В первом отделении состоится премьера произведения для русского оркестра «Нанайской фантазии» на темы народов Приамурья, созданной на основе авторского материала дальневосточного композитора Юлии Давыдовой. В произведении используются элементы аутентичной нанайской музыки, которые сочетаются с современными мелодическими решениями. В этом же отделении выступают солисты филармонии и концертный ансамбль «Дальний Восток».
Художественный руководитель филармонии Александр Веретенников пояснил, что «Нанайская фантазия» создана специально для народного оркестра в рамках проекта «Музыкальная карта России»; в уходящем сезоне ее премьеру исполнил ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной. По словам Александра Веретенникова, композиция отражает связь музыкальных традиций народов Приамурья и современного языка, что перекликается с общей идеей завершения сезона.
Второе отделение приурочено к юбилейным датам уходящего сезона. В нем прозвучат произведения из репертуара Дальневосточного академического симфонического оркестра, а также поэтические номера в исполнении заслуженной артистки Хабаровского края Марины Кунцевич. В программу включены сочинения, которые уже исполнялись в течение сезона и были отмечены в качестве наиболее запоминающихся.
В филармонии подчеркнули, что за сезон (он начался 13 сентября) в стенах учреждения состоялись 590 концертов, которые посетили 80 тысяч зрителей.