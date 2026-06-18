Хабаровская краевая филармония закроет сезон «Нанайскими фантазиями»

Второе отделение приурочено к юбилейным датам уходящего сезона. В нем прозвучат произведения из репертуара Дальневосточного академического симфонического оркестра, а также поэтические номера в исполнении заслуженной артистки Хабаровского края Марины Кунцевич. В программу включены сочинения, которые уже исполнялись в течение сезона и были отмечены в качестве наиболее запоминающихся.