Воронежцев предупредили об опасности детских игровых онлайн-чатов

Воронежских родителей призвали тщательнее следить за досугом детей, особенно в смартфонах. Одним из распространенных способов поиска жертв обмана являются тематические группы в мессенджерах. Например, игровые чаты, где под предлогом бесплатного получения игровой валюты злоумышленник просит выполнить задания, в том числе — сделать скриншоты с телефона родителей.