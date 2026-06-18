Участник СВО вернул опороспособность стопы благодаря хабаровским хирургам

Мужчина поступил с жалобами на боли в правой ноге и невозможность опираться на стопу. Выяснилось, что год назад он получил осколочное ранение во время боевых действий. Повреждение вызвало множественные переломы костей среднего отдела стопы и глубокий дефект мягких тканей.